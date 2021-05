Carlinhos Mendigo reprodução instagram

No fim do mês passado, Carlinhos Mendigo entrou com uma ação no Foro Regional de Santo Amaro, em São Paulo, pedindo a anulação do leilão que o banco Bradesco fez com sua cobertura, localizada no bairro Real Parque, também na capital paulista. O imóvel foi leiloado após o humorista não honrar as parcelas do financiamento. Antes mesmo de apresentar suas alegações, Carlinhos iniciou o processo pedindo justiça gratuita, afirmando estar sendo alvo de perseguição da mídia que, segundo seu advogado, 'estaria o impedindo de fechar novos contratos, visto que a profissão dele é humorista e por isso é preciso ter uma boa imagem para conseguir novos trabalhos'.



O advogado de Carlinhos Mendigo afirma, entre outros argumentos, que o comediante tem a intenção de quitar os débitos que possui com o banco através da ajuda de amigos e conhecidos que 'estão comovidos com as injustiças contra ele'. Ressalta ainda uma notificação via telegrama para que o humorista desocupasse seu único imóvel no prazo de 30 dias, sem ao menos receber qualquer informação acerca do valor da arrematação do mesmo no leilão, o que ele considera 'um verdadeiro despautério'.



Além disso, a defesa sustenta que não houve intimação do artista acerca das datas, horários e local da realização do leilão extrajudicial, e que ele tomou conhecimento somente através da mídia. Logo, o advogado pede a anulação do leilão por não ter tido intimação de seu cliente sobre a realização do evento com antecedência. Pede ainda, por meio de tutela antecipada, a manutenção da posse do imóvel em nome de Carlinhos para que o ator não precise deixar o local até o trânsito em julgado.



A cobertura de Carlinhos Mendigo foi arrematada recentemente por um comprador em um único lance de R$ 1,5 milhão, valor pago à vista e que será utilizado para quitar os débitos do humorista com o banco e com o processo de alimentos movido pela mãe do filho dele, Aline Hauck. Do montante, R$ 250 mil será destinado a pagar as dívidas de alimentos e o restante ficará com banco.