Acusado de desvios na Saúde do Rio, Gabriell Neves é flagrado na praia do Leblon com tornozeleira eletrônica

Rio - Circula nas redes sociais uma foto do ex-subsecretário executivo de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, Gabriell Neves, acusado de desvios na pasta, de tornozeleira eletrônica na praia do Leblon, na Zona Sul do Rio. A informação é do jornal Correio da Manhã.

Nesta quinta-feira, a deputada estadual Martha Rocha (PDT) expressou sua indignação com a notícia em sua conta oficial no Twitter.

"Enquanto muitos sofrem no Rio de hospitais sem leitos, o ex-subsecretário de Saúde, Gabriell Neves, preso por desviar dinheiro de combate à pandemia, foi à praia com sua tornozeleira eletrônica. A Justiça precisa acabar com essa impunidade", cobra a parlamentar.

A ex-candidata à Prefeitura do Rio foi ainda além. "O dinheiro desviado poderia ter salvo milhares de vidas. Não aceito que os responsáveis, como Gabriell Neves, não estejam sendo punidos de verdade", escreveu ela, que foi presidente da Comissão Covid-19, que investigou a corrupção na Saúde do Rio.

A reportagem tentou contato com a defesa de Gabriell Neves, mas não obteve resposta. O espaço está aberto para manifestação.