STF determina soltura do ex-subsecretário estadual de Saúde, Gabriell Neves

Rio - O ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça, determinou a soltura de Gabriell Neves , ex-subsecretário estadual de Saúde, que foi preso na operação Mercadores do Caos. Gabriell é suspeito de fraudar a compra de respiradores e foi preso no dia 7 de maio.

A decisão informa que a prisão preventiva do ex-subsecretário foi relaxada mediante a imposição de medidas cautelares pessoais, como:

- Proibição de manter contato com os demais investigados e com as testemunhas (ressalvando-se cônjuges/companheiros, pais, filhos e irmãos), ainda que por interposta pessoa, por qualquer meio de comunicação;

- Monitoração eletrônica, inicialmente pelo prazo de 90 dias, sem prejuízo de nova avaliação;

- Proibição de ausentar-se da Comarca onde reside, salvo autorização judicial;

- Proibição de retirar-se do território nacional, mediante a entrega do passaporte na Coordenadoria da Corte Especial, a quem incumbirá a guarda do referido documento, no prazo de 5 dias, a contar do efetivo cumprimento do alvará de soltura.