Acidente aconteceu na pista central da Avenida das Américas, sentido Recreio, na Zona Oeste do Rio - Divulgação

Publicado 05/08/2021 21:17

Rio - Um acidente envolvendo um articulado BRT e uma motocicleta interditou, na noite desta quinta-feira, a pista central da Avenida das Américas, sentido Recreio, na Zona Oeste do Rio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, motociclista ficou ferido e foi socorrido para o Hospital Municipal Miguel Couto. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

Segundo a concessionária, um motociclista que prestava serviço de entregas avançou um sinal, próximo à estação Nova Barra, no Recreio dos Bandeirantes, e colidiu com um articulado que seguia no sentido Santa Cruz.

Por conta do acidente, a pista central da Avenida das Américas foi interditada. Bombeiros e a Polícia Militar atuam no local. O trânsito segue lento na região. Confira!

AV. AMÉRICAS | Acidente envolvendo moto e ônibus interdita a pista central, a calha na altura da Est. BRT Nova Barra, sentido Recreio. Desvio feito no local. Bombeiros e PM atuam no local. #zonaoeste pic.twitter.com/WZhKnlsgmm — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) August 5, 2021

Ainda de acordo com o BRT, só este ano, 102 articulados foram retirados de operação devido a colisões provocadas por infrações de outros motoristas nas pistas exclusivas. São avanços de sinal, conversões proibidas e invasão à canaleta. Dependendo da avaria, o BRT pode ficar de um dia a uma semana na garagem até que possa voltar a circular.

"O BRT Rio faz campanhas permanentes em suas redes sociais alertando para os perigos da invasão à pista exclusiva, do avanço de sinal e da conversão proibida, e reitera a conscientização necessária por parte de todos - motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres - para evitar esse tipo de acidente", disse a concessionária em nota.