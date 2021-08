(Arquivo)Polícia Federal prende foragido por ameaçar desembargador - Daniel Castelo Branco / Agência O DIA

Publicado 05/08/2021 20:01 | Atualizado 05/08/2021 20:04

Rio - A Polícia Federal prendeu um homem de 34 anos, na tarde desta quinta-feira (5), na cidade de Serra, no Espírito Santo, que encontrava-se foragido há quase um ano por ameaçar um desembargador federal do Tribunal Regional Federal da 2ª Região.

A ameaça foi praticada e direcionada ao desembargador, após o magistrado expedir um mandado de prisão em desfavor do investigado no processo que este respondia pelo crime de fabricação e disseminação de moeda falsa.



O trabalho de investigação, coordenado pela PF do Rio, contou com a colaboração dos policiais federais lotados na Superintendência da PF no Espírito Santo e do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) do TRF-2.



O investigado foi indiciado pelos crimes de ameaça e coação no curso do processo, cuja pena pode chegar a quase cinco anos de prisão.