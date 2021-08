Vacinação - Reprodução.

05/08/2021

Rio - A Prefeitura de Niterói anunciou, nesta quinta-feira, que irá suspender a aplicação da segunda dose da vacina AstraZeneca a partir desta sexta-feira, 6. Em nota, a prefeitura afirmou que a suspensão é causada pela falta de repasse de doses por parte do Ministério da Saúde e que a segunda dose será retomada assim que o município receber o imunizante.

A aplicação das vacinas CoronaVac e Pfizer continuam normalmente. Nesta sexta-feira, pessoas a partir de 25 anos receberão a primeira dose da vacina contra a covid-19. O prefeito Axel Grael (PDT) frisou a importância da chegada de novas remessas para dar continuidade à imunização.

“Nós estamos cobrando do Ministério da Saúde o repasse das remessas de AstraZeneca para regularizarmos a segunda dose da vacina. Esperamos poder retomar, o mais rápido possível, a aplicação desse imunizante naqueles que já começaram o esquema vacinal”, pontuou.

Até esta quinta-feira, o município alcançou a marca de 45% da população adulta com o esquema vacinal completo, o que representa mais de 188 mil com as duas doses ou a dose única do imunizante. O secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, afirmou que mais de 375 mil pessoas já receberam ao menos uma dose da vacina. O número equivale a 87% da população maior de 18 anos do município.

“Seguimos bastante adiantados no calendário, com grande esforço logístico e de conscientização sobre a importância da vacinação. Temos uma cobertura de primeira e segunda dose muito significativas, porque a população aderiu ao chamado e está comparecendo aos postos. Mas sem a chegada de novas remessas, precisamos suspender a aplicação da segunda dose da AstraZeneca. A Prefeitura segue aplicando a primeira e segunda dose de Pfizer e CoronaVac”, afirmou.

A imunização acontece em 10 pontos distribuídos pelo Município, com entrada liberada das 8h às 16h, e aplicação das vacinas até 17h. No Campo de São Bento, a imunização vai até as 16h. Para as gestantes, lactantes e puérperas, a imunização ocorre em três locais: Policlínica Regional Sérgio Arouca (Vital Brazil), Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva (São Lourenço) e Policlínica Regional de Itaipu.