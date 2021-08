Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo - Divulgação/Arquivo

Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São GonçaloDivulgação/Arquivo

Publicado 05/08/2021 16:35 | Atualizado 05/08/2021 17:10

Rio -Rio - Um homem foi ferido com estilhaços de bala perdida enquanto trabalhava no bairro Jockey, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, na tarde desta quinta-feira. A vítima, identificada como Bruno Cunha, disse que ouviu disparos e sentiu uma ardência nas costas. Logo depois, procurou, sozinho, atendimento no hospital.

Policiais do 7º BPM (São Gonçalo) foram acionados para o Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê, para verificar o caso. Segundo a direção do Alberto Torres, ele foi atendido na unidade e já recebeu alta. A ocorrência foi encaminhada para a 74ª DP (Alcântara).

Publicidade