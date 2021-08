Guardas apreendem celulares e réplica de arma na Leopoldina - Divulgação

Publicado 05/08/2021 15:49 | Atualizado 05/08/2021 15:52

Rio - Guardas municipais do Grupamento de Cães de Guarda (GCG) apreenderam nesta quinta-feira (5) uma réplica de arma de fogo e cinco telefones celulares embaixo do viaduto da linha do trem que corta a Avenida Francisco Bicalho, na altura da Leopoldina. Os agentes foram acionados por um cidadão, que afirmou ter visto uma arma no local. Ao verificar a denúncia, os agentes acharam a réplica e os telefones celulares.

Guardas apreendem celulares e réplica de arma na Leopoldina

O material foi apreendido e conduzido para a 18ª DP (Praça da Bandeira) para registro da ocorrência.