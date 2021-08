Acidente com Înibus da Secretaria de Saúde de Cabo Frio deixa um morto e nove feridos na Via Lagos - Divulgação

Publicado 05/08/2021 15:40 | Atualizado 05/08/2021 15:58

Rio - Um grave acidente envolvendo um ônibus da Secretaria de Saúde de Cabo Frio e um caminhão que transportava madeiras deixou uma pessoa morta e pelo menos nove feridos, na manhã desta quinta-feira (5), na rodovia Via Lagos - RJ-124 - na pista sentido Rio, em Rio Bonito, Região Metropolitana. O veículo trazia pacientes para tratamento no Rio.

A colisão ocorreu por volta das 6h30, pouco mais de uma hora após o ônibus que transportava 26 pessoas ter partido da cidade na Região dos Lagos. A vítima fatal é Edilson Alves da Silva, de 56 anos, motorista que morreu na batida.

Todos os feridos foram atendidos ainda no local do acidente por paramédicos do Corpo de Bombeiros e da equipe da concessionária que administra o rodovia.

De acordo com o secretário adjunto de comunicação da Prefeitura de Cabo Frio, Marcos Azevedo, uma pessoa ficou ferida com gravidade e foi levada para o Hospital Darcy Vargas, em Rio Bonito. Seu estado de saúde não foi divulgado.

A Prefeitura de Cabo Frio lamentou o acidente e encaminhou ambulância para auxiliar no transporte dos feridos.

"A Prefeitura de Cabo Frio informa que 26 pessoas estavam no ônibus que realiza o transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio (TFD), a serviço de Secretaria de Saúde, no momento que sofreu o acidente na RJ-124, Via Lagos, na manhã desta quinta-feira (5). Desses passageiros, 14 eram pacientes, dez acompanhantes, um motorista e um monitor. O motorista, Edilson Alves da Silva, de 56 anos, veio a óbito e as demais vítimas foram encaminhadas para o Hospital Darcy Vargas, em Rio Bonito, sendo que oito pacientes já receberam alta".