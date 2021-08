Norte-americano é espancado em shopping do Rio por reclamar de homem furando fila | Rio de Janeiro | O Dia

Foto de um dos ferimentos do americano causados pelos agressores. - Divulgação

Foto de um dos ferimentos do americano causados pelos agressores.Divulgação

Publicado 05/08/2021 14:55

Rio - Um norte-americano de 42 anos foi brutalmente espancado, nesta terça-feira, dentro do Shopping RioSul, em Botafogo, Zona Sul do Rio, após reclamar que um homem estava furando a fila do cinema no centro comercial. As agressões aconteceram na frente dos filhos da vítima, de 11 e 13 anos. A Polícia Civil investiga o caso.

Segundo ele, que preferiu não se identificar, o incidente aconteceu por volta das 18h, quando um casal entrou na sua frente. Ao reclamar da atitude, ele levou um soco no rosco, caiu desacordado e recebeu diversos chutes do homem.

Publicidade

"Eu e meus filhos fomos ver um filme no Kinoplex do RioSul. Entrei na fila para pegar os ingressos, estava esperando a minha vez. Um cara e sua namorada entraram na minha frente, falei para eles que estavam furando a fila, que eu estava esperando. Ele começou a caçoar de mim, trocamos algumas palavras e voltei para ver onde estavam meus filhos. Quando virei a cara, ele me deu um soco e eu caí desacordado", narrou o norte-americano, que vive no estado da Califórnia.

De acordo com a filha da vítima, o agressor continuou a chutá-lo, até que ela gritou para que ele saísse de cima de seu pai. Nesse momento, seguranças do shopping chegaram e afastaram o suspeito do local. O norte-americano contou que teve ferimentos nos lábios, cabeça, costas e costelas. Conforme o relato da vítima, a segurança do RioSul questionou se ele gostaria de fazer um boletim de ocorrência mas, vendo o desespero de seus filhos, que choravam muito por conta do incidente, resolveu registrar o caso em outro momento.

Publicidade

"Eles me perguntaram se eu queria fazer um boletim de ocorrência, mas como meu filho estava chorando, obviamente perturbado, e minha filha também, deixei para outro momento. Eu não estava pensando muito bem, só queríamos ir pra casa. Foi uma agressão totalmente desnecessária, sem motivo nenhum", explicou o pai das crianças.

"É uma dor física, mas também emocional. Saber que para levar os filhos ao cinema pode acontecer um coisa dessas, totalmente inesperada. Me sinto violado", completou. O boletim de ocorrência foi registrado na tarde desta quarta-feira na 9ª DP (Catete), onde os agentes tentam identificar os suspeitos.

Publicidade

*Estagiária sob supervisão de Thiago Antunes