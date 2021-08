Conscientização pela vacinação contra a Covid-19 no cemitério da Penitência, no Caju. Foto: Luciano Belford/Agencia O Dia - Luciano Belford/Agencia O Dia

Rio - Uma missa presencial e homenagens em forma de mensagens vão marcar as comemorações pelo Dia dos Pais, neste domingo, no Crematório e Cemitério da Penitência, no Caju, na Zona Portuária do Rio. Por causa da pandemia, a celebração religiosa, programada para às 10h, na Capela Histórica, será limitada a 50% de participantes, que precisarão usar máscara e seguir as regras de distanciamento social.



Familiares de pais que foram vítimas da covid-19 ou que partiram no período da pandemia, vão fixar recados de carinho, esperança e saudade em um painel em formato de coração, montando na entrada do cemitério e próximo ao Memorial In-Finito, único no Brasil em homenagem às vítimas do vírus.



A campanha



Pelas redes sociais da empresa, a campanha ‘Florindo Sentimentos’ vem unindo pais e filhos por meio de diálogos comoventes em vídeos gravados, onde é permitido expor as emoções sem tabu. A ação é comandada por influenciadores digitais.





A programação do Dia dos Pais contempla ainda uma palestra gratuita com a assistente social Márcia Torres e com o psicólogo Paulo Victor Torres, na quarta-feira (18), com o tema 'A dor da perda de um pai'.



“Nesse período de pandemia, muitas perdas não tiveram despedida, o que causou uma dor muito grande às famílias. Nada mais triste para um filho do que saber que o seu pai está solitário em um hospital”, ressalta a especialista Márcia Torres, que é coordenadora do projeto de apoio ao luto ‘A Vida Não Para’, promovido pelo Cemitério da Penitência.



“Sim, é permitido ao pai expor os seus sentimentos ao filho, e vice-versa, dizer palavras de amor e chorar, se essa for a sua vontade. O mote da campanha online 'Florindo sentimentos', veiculada pelas redes sociais do Cemitério da Penitência, desmistifica a figura do homem insensível e imbatível, mostrando que na relação familiar a troca de carinho e ideias é fator primordial”, completou.



Dividida em três momentos distintos, a ação conta com influenciadores digitais conhecidos, que interagem com os internautas em vídeos gravados, desenvolvendo temas como as formas de diálogos entre pais e filhos, os sentimentos e ainda fazem homenagens aos participantes.



Confira a Programação



Missa do Dia dos Pais – 8 de agosto (domingo), às 10 horas, na capela Histórica.

Painel homenagem – disponível na recepção do cemitério vertical.

Palestra gratuita 'A dor da perda de um pai' - 18 de agosto (quarta), às 10 horas, cemitério vertical.