Coletiva do prefeito Eduardo Paes no Centro de Operação da Prefeitura do Rio nesta sexta-feiraMarcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 06/08/2021 15:51 | Atualizado 06/08/2021 16:07

Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), prorrogou, em decreto publicado no Diário Oficial do Município desta sexta-feira (6), as medidas restritivas de enfrentamento à covid-19 na cidade. Academias de ginástica, bares, restaurantes e atividades de lazer e serviços devem respeitar capacidade reduzida de lotação e espaçamento. Festas, boates, danceterias e salões de danças permanecem suspensos.

Permanece suspenso:

. O funcionamento de boates, danceterias e salões de dança;

. A realização de festas que necessitem de autorização transitória, em áreas públicas e particulares.

Nas academias de ginástica, piscinas, centros de treinamento e condicionamento físico ficam permitidas as aulas em grupos, com a ocupação dos ambientes limitada a um indivíduo a cada quatro metros quadrados. Nos bares, lanchonetes, restaurantes, quiosques da orla e similares fica permitido o consumo apenas para clientes sentados, com distanciamento mínimo de 1,5 m entre cada conjunto composto por mesa e cadeiras, limitado a oito ocupantes.

As atividades comerciais e de prestação de serviços localizadas no interior de shopping centers, centros comerciais e galerias de lojas, assim como as atividades de museu, biblioteca, cinema, teatro, casa de festa, salão de jogos, circo, recreação infantil, parque de diversões, temáticos e aquáticos, pista de patinação, entretenimento, visitações turísticas, aquários, jardim zoológico, apresentações, drive-in, feiras e congressos, exposição e evento autorizado deverão respeitar a capacidade de lotação máxima de 40% em locais fechados e 60% em locais abertos e o distanciamento mínimo de 1,5 metros entre os participantes.

As atividades em casas de espetáculo e concerto e as apresentações artísticas em espaços de evento deverão respeitar a capacidade de lotação máxima somente com público sentado de 40% em locais fechados e 60% em locais abertos, além do distanciamento mínimo de 1,5 metros entre os participantes.

Quem descumprir as medidas, está sujeito a multa de R$ 562,42.

