Homem é preso por abusar sexualmente da enteada de 12 anos - Reprodução

Homem é preso por abusar sexualmente da enteada de 12 anosReprodução

Publicado 06/08/2021 12:35

Rio - Policiais civis da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) prenderam, na manhã desta sexta-feira (6), um homem acusado de abusar sexualmente da enteada de 12 anos de idade. A prisão ocorreu na comunidade do Sapê, em Niterói, Região Metropolitana do Rio.

As investigações da Polícia Civil revelaram que o acusado gravava os estupros que aconteciam na frente da irmã da vítima, que era mais nova. Os abusos aconteciam mediante ameaças contra a vida da menina.

Publicidade

Na delegacia, a vítima disse em depoimento que os abusos ocorriam dentro da casa onde morava na comunidade. Segundo a menina, o abusador aproveitava a ausência da mãe para cometer os estupros. A menina ainda relatou que alguns abusos ocorreram no período da noite, quando a mãe estava dormindo.



"O inquérito policial foi instaurado pela própria DCAV, que representou pela prisão, sendo o preso já denunciado pelo Ministério Público, em razão das robustas provas já produzidas em sede policial durantes as investigações", diz a Polícia Civil.