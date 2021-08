A capital conta com dois pontos que administram a vacina contra raiva aos pets que são o Centro de Controle de Zoonoses Paulo Dacorso, em Santa Cruz, na Zona Oeste, e o Instituto Municipal de Medicina Veterinária Jorge Vaitsman, na Mangueira, na Zona Norte - Divulgação

Publicado 06/08/2021 12:14 | Atualizado 06/08/2021 12:56

Rio - O município do Rio vacinou 17,3 mil animais contra a raiva desde o início do ano, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. A campanha acontece em meio a episódios recentes de contaminação que foram registrados nos últimos meses em outras regiões do estado. A capital conta com dois pontos que administram o imunizante aos pets que são o Centro de Controle de Zoonoses Paulo Dacorso, em Santa Cruz, na Zona Oeste, e no Instituto Municipal de Medicina Veterinária Jorge Vaitsman, na Mangueira, na Zona Norte.

A capital não registra casos de infecção por raiva em cachorros e gatos desde 1995, mas outros municípios têm identificado casos da doença. Um cachorro precisou ser internado no Rio e não resistiu em maio deste ano, após ter contato com um morcego contaminado em Duque de Caxias, onde vivia.

Em junho, na capital, nove casos de morcegos contaminados foram identificados pela Comissão de Defesa dos Animais da Câmara do Rio. A transmissão da raiva pode ser feita também por morcegos e oferece riscos tanto aos humanos quanto ao restante dos animais. Ela pode acontecer por meio principalmente de mordidas, mas também é feita através de arranhões e lambidas.

A infectologista e professora na Universidade Federal da Bahia (UFBA) Jacy Andrade alertou que apesar da raiva ser considerada fatal, ela também é 100% prevenível, e que existe um grupo de humanos ainda com riscos maiores de exposição à doença.

“Encontramos um grupo muito grande de pessoas sob o risco de adquirir raiva, elas são expostas a animais e diversos mamíferos, como veterinários, cuidadores de animais, agricultores, fazendeiros, quem trabalha em laboratórios, e também quem trabalha em casas de assistência à pets. Essas pessoas estão expostas a mordedura, arranhadura de alguns animais mamíferos e animais de estimação domésticos que podem transmitir a raiva se estiverem contaminados”, afirmou.

Jacy Andrade ressaltou que a orientação para este grupo que possui atividade de risco é que elas se vacinem de acordo com a modalidade pré-exposição (para pessoas que estão sob risco permanente) , e que a prevenção é fundamental para salvar vidas.

O município do Rio possui 51 unidades de referência para administração de vacina e três unidades de referência para administração do soro antirrábico ou imunoglobulina. Em casos de pós-exposição, a primeira dose do imunizante pode ser aplicada nos primeiros dias após o acidente. A Vacina Antirrábica Humana (VARH) é adquirida pelo Ministério da Saúde através do Instituto Butantã.

Estagiário sob supervisão de Cadu Bruno