Publicado 25/07/2021 10:08

Japão - Nascida em São Paulo, Rebeca Andrade, de 22 anos, colocou o seu nome na história da ginástica artística brasileira neste domingo. Com uma apresentação excelente em todos os aparelhos, ela se classificou para a final do individual geral, atrás somente de Simone Biles, grande atleta do momento no esporte.

A brasileira teve grande destaque em suas apresentações, principalmente no solo e no salto, aparelhos em que também vai disputar a final. O momento mais marcante da sua apresentação foi durante o solo, quando ao som de "Baile de Favela", Rebeca teve uma apresentação sólida que deu mais segurança para a atleta.



Outra brasileira a competir, Flavia Saraiva sofreu uma lesão no tornozelo durante apresentação no solo. A ginasta acabou desistindo de competir no salto e nas assimétricas, mas conseguiu se classificar para a final na trave.