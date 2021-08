Pré-venda de camarotes para os desfiles do Grupo Especial em 2022 começa na próxima quinta - Fabio Costa /Agência O Dia

Publicado 06/08/2021 11:54

Rio - A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) recebe na próxima quinta-feira (12) os pedidos de pré-reserva de camarotes para os desfiles do Carnaval de 2022. As reservas poderão ser realizadas pela internet, das 9h às 12h, no link que vai estar disponível no site da Liesa. Os valores dos camarotes vão de R$ 48 mil a R$ 96 mil, dependendo do setor e da capacidade de cada um.



O presidente da Liesa, Jorge Perlingeiro destacou que a Liga manterá o mesmo cronograma de reservas e vendas de anos anteriores. Logo após a reserva dos ingressos de camarotes acontecerá a de frisas, e, por último, a venda de arquibancadas especiais e cadeiras individuais.

As escolas do Grupo Especial vão desfilar nos dias 27 (domingo) e 28 (segunda-feira) de fevereiro. E o Desfile das Campeãs é no dia 5 de março (sábado).



Já está acertado com a Riotur e com a Prefeitura do Rio que, se por causa da pandemia os desfiles não acontecerem em fevereiro, as apresentações vão acontecer no segundo fim de semana de julho de 2022.



Passo-a-passo

1 – Preencher o formulário com os seus dados.

2 – Digitar a sua solicitação ou anexar/arrastar seu pedido e CONFIRMAR.

3 – Você receberá por e-mail um número de protocolo com a sua solicitação contendo data e hora do recebimento, no qual você dará o aceite, finalizando o processo.

Confirmação da compra: de 23 a 25 de Agosto

Quem tiver a pré-reserva confirmada no dia 18 de agosto terá que pagar a primeira parcela no valor de 20% do total, entre os dias 23 e 25 de agosto, para garantir a reserva. As outras 04 parcelas mensais terão vencimento em 30, 60, 90 e 120 dias depois.