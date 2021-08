Carro usado pelo Policial Militar foi atingido por mais de 40 tiros - Divulgação

Publicado 06/08/2021 10:33 | Atualizado 06/08/2021 14:53

Rio - Um sargento da Polícia Militar foi baleado na noite desta quinta-feira (5) ao sofrer um atentado em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. O policial foi socorrido e levado para o Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, onde permanece internado.

Moradores da Rua Joana Kalil, no bairro Vila Rosali, relataram à polícia que o agente chegava na porta de casa quando teve o carro cercado por homens armados. O veículo do policial foi atingido por mais de 20 tiros.

O policial foi identificado apenas como sargento Ferreira, lotado no 20º BPM (Mesquita).

Em nota, a Secretaria Estadual de Polícia Militar disse que o agente reagiu a ação criminosa e trocou tiros com os criminosos. Não há informações sobre a motivação do ataque. A PM vai acompanhar as investigações da Polícia Civil.

A ocorrência foi encaminhada para a 64ª DP (São João de Meriti). A Polícia Civil vai aguardar a recuperação da vítima para ouvi-la. A polícia vai analisar imagens do circuito de segurança da região para identificar os responsáveis pelo atendado.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, a vítima está internada no Adão Pereira Nunes e apresenta quadro de saúde estável.