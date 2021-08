Pessoas em situação de rua conseguem abrigo e emprego em shopping da Zona Norte - Fernando Maia/Prefeitura do Rio

Publicado 06/08/2021 12:53

Rio - O NorteShopping, no Cachambi, Zona Norte do Rio, na última terça-feira (3), em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social, passou a abrigar pessoas em situação de rua como alternativa para proteger essa população da onda de frio, além de ajudá-los a encontrar um emprego. Em duas noites, o shopping abrigou 24 homens, oito na primeira, 18 na segunda. A ação tem duração de 15 dias, podendo ser prorrogada.

O Senhor Mário, 57 anos, dormiu uma noite no NorteShopping: “Estou nas ruas do Rio há tanto tempo que nem sei há quanto tempo”, descreveu ele ao chegar. Com o apoio da Assistência Social, Mário obteve os documentos necessários, incluindo o seu comprovante de escolaridade, para ser contratado pela Rio de Janeiro Serviços e Comércio como auxiliar de serviços gerais. Preferindo o anonimato, Mário contou depois da boa notícia que é casado, tem dois filhos e está na rua há seis anos por falta de emprego. Agora ele está no CPA 2, hotel da rede da Assistência no Centro, para ficar bem próximo do novo trabalho.

O Rogério Alexandre Moreira Valitch, 54 anos, nas ruas desde junho porque ficou desempregado, já na primeira noite também conseguiu emprego como prestador de serviços de controlador de trânsito para o NorteShopping.

O vendedor ambulante Jairo Meireles Ávila, 63, também não soube dizer há quanto tempo está nas ruas. Vendedor ambulante que morava na Taquara, saiu de casa depois de uma briga com a mulher. Também tem dificuldade de relacionamento com o filho, mas se diz muito carente de todos. “Estou passando por uma fase complicada, mas vai melhorar”, disse Jairo, que dormiu as duas noites no shopping.

Os acolhidos dormem em colchonetes na área onde funcionava o telemarketing, que está vazia por causa da pandemia de covid-19. Ao chegar, tomam banho, jantam e recebem cobertores e kits de higiene. Pela manhã tomam café e deixam o local. Além da oferta de abrigo, o shopping também se juntou à Campanha do Agasalho, com a colocação de duas caixas de coleta de peças de frio.

“A gestão pública e a iniciativa privada precisam caminhar juntas, principalmente em benefício da população mais vulnerável. Os cariocas costumam ser muito solidários e a gente está tendo a prova disso”, afirmou a secretária municipal de Assistência Social, Laura Carneiro.

A ideia da parceria surgiu há uma semana, quando, ao sair do escritório e se deparar com o frio intenso na rua, o coordenador de Segurança, Thiago Pampurre, decidiu que faria alguma coisa para ajudar as pessoas desabrigadas e entrou em contato com a Subprefeitura da Zona Norte e, em seguida, com a Secretaria Municipal de Assistência Social.