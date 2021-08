O impacto da batida foi tão forte, que o motorista do ônibus morreu com uma tora atravessando peito. Há informações de que um paciente também morreu devido aos ferimentos - Sabrina Sá (RC24h)

O impacto da batida foi tão forte, que o motorista do ônibus morreu com uma tora atravessando peito. Há informações de que um paciente também morreu devido aos ferimentos Sabrina Sá (RC24h)

Publicado 05/08/2021 09:49

Um ônibus da Secretaria de Saúde de Cabo Frio, que faz o transporte de pacientes para Tratamento Fora do Domicílio (TFD), se envolveu em um acidente grave por volta das 6h da manhã, desta quinta-feira (5), na RJ-124 (ViaLagos), na altura do município de Rio Bonito.

O motorista do veículo não conseguiu frear a tempo depois que um caminhão que trafegava a frente, carregado com toras de madeira, teve um problema técnico e perdeu o controle. Com o impacto, as madeiras atingiram o para-brisas e uma das toras atravessou o condutor, que morreu na hora.

Publicidade

Há informações, ainda não confirmadas, de que um paciente também teria morrido no acidente. A Secretaria de Saúde de Cabo Frio ficou de confirmar os dados assim que chegar ao hospital de Rio Bonito, para onde os feridos foram levados.

O socorro aos passageiros foi feito pelo Corpo de Bombeiros e por equipes de resgate da concessionária CCR, que administra a rodovia. Uma equipe da Secretaria de Saúde está no local e o prefeito José Bonifácio está a caminho.

Publicidade

A Prefeitura emitiu uma nota de pesar. “A Prefeitura lamenta profundamente o ocorrido e fornecerá toda a assistência necessária aos passageiros, funcionários e seus familiares. As informações serão atualizadas a qualquer momento”.