Publicado 04/08/2021 15:23

Dois homens acusados de tráfico de drogas morreram em uma troca de tiros com a Polícia Militar no fim da tarde desta terça-feira (3) no bairro Unamar, em Tamoios, segundo distrito de Cabo Frio, na Região dos Lagos.



A Polícia Militar informou que agentes verificavam uma denúncia sobre homens armados e com drogas em uma construção na localidade da Sinagoga, quando foram recebidos a tiros e revidaram os disparos, dando início ao confronto.



Ao cessar fogo, dois homens foram encontrados caídos ao solo, atingidos por bala de arma de fogo. Ao lado deles, os policiais encontraram uma escopeta e uma pistola. Eles chegaram a ser socorridos para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Tamoios, mas não resistiram aos ferimentos e morreram a caminho da unidade de saúde.



Durante a ação, a PM apreendeu ainda cartuchos, munições, uma granada artesanal, 198 buchas de maconha e 39 pinos de cocaína.



Os corpos foram encaminhados para o IML de Cabo Frio e a ocorrência registrada na 126ª DP. Ninguém foi preso.