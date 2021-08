Para receber a imunização completa, o cidadão deve ter sido vacinado com a primeira dose em Cabo Frio - Divulgação

Publicado 03/08/2021 17:14

Na Região dos Lagos, a Prefeitura de Cabo Frio alterou o público-alvo para a vacinação no sistema drive-thru nesta semana, que passa a atender quem está no período para a aplicação da segunda dose da AstraZeneca.

Os dois polos de drive-thru, no Novo Portinho e em Tamoios, funcionam de terça (3) a sexta (6), das 9h às 16h. A segunda dose da AstraZeneca também será aplicada nas unidades de saúde que fazem a vacinação contra a Covid-19, de terça a sexta, das 9h às 16h.

Para se vacinar com a segunda dose, o cidadão deve ter sido imunizado com a primeira dose em Cabo Frio e levar o documento oficial com foto, CPF ou Cartão Nacional do SUS, comprovante de residência e cartão de vacinação com a aplicação da primeira dose.