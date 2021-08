Paty tem cerca de 25 mil habitantes, segundo o IBGE - Reprodução

Publicado 02/08/2021 22:15

A prefeitura de Paty do Alferes divulgou o mais recente balanço do número de pessoas vacinadas contra a covid-19 no município. Até a última sexta-feira (30),14.252 pessoas receberam a primeira dose e 5.608 já receberam a segunda dose. Ainda de acordo com a prefeitura, 512 pessoas estão completamente imunizadas com a vacina de dose única.