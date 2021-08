Reflorestamento é um dos destaques no projeto ambiental de Paty - (Imagem: Divulgação)

Publicado 01/08/2021 19:49

Amanhã (02), a Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade e o Inea (Instituto Estadual do Ambiente) promovem evento virtual sobre educação ambiental e gestão de resíduos sólidos que terá a Secretaria de Meio Ambiente de Paty do Alferes entre os destaques. A educação ambiental no âmbito da gestão de resíduos sólidos será debatida em mesa redonda formada por Paty do Alferes, Sapucaia e Rio das Flores, que apresentarão iniciativas de sensibilização e de educação ambiental nos programas de coleta seletiva municipal.

Ao final do encontro, haverá uma discussão sobre os temas trabalhados e abertura para participação do público através das perguntas no chat. De acordo com o secretário de Paty, esta é uma oportunidade para apresentar ao estado o que o município tem desenvolvido no âmbito ambiental. "O governo Juninho e Arlindo tem investido no desenvolvimento sustentável de nossa cidade. Nós já reflorestamos mais de 120.000m², implementamos o projeto coleta seletiva porta a porta que é um sucesso em nosso município e temos o projeto de educação ambiental que tem conscientizado nossos estudantes. Vamos apresentar em âmbito estadual o êxito de nossa política pública ambiental e nosso projeto”, disse André Dantas.



