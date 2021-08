Glauber Fernandes Xavier da Silva foi preso durante a manhã desta sexta-feira (6), acusado pelo crime de tráfico de drogas - Divulgação

Publicado 06/08/2021 12:15

Rio - Apontado pela Polícia Civil de realizar um sistema de venda de drogas em forma de delivery que atendia toda a Zona Sul do Rio, Glauber Fernandes Xavier da Silva foi preso na manhã desta sexta-feira (6) acusado de tráfico de drogas. Ele foi encontrado com aproximadamente 2 quilos de maconha, diversos pequenos sacos com a droga já acondicionada para a venda, além de dois grandes papelotes de maconha para serem divididos e uma balança.

As investigações duraram cerca de um mês e foram feitas pela Divisão de Capturas da Delegacia de Polícia Interestadual (DC-Polinter) e foram coordenadas pelo delegado Mauro Cesar em conjunto com o delegado assistente Kristiano Jotta, que realizaram a prisão em flagrante. Em seu depoimento, Glauber Fernandes afirmou que era instrutor de stand up paddle.

Em casos de denúncias, a DC-Polinter disponibiliza o WhatsApp (21) 9 8596-7081 e garante o sigilo absoluto.