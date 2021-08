Foram descartados cerca de 98 kg de alimentos impróprios para consumo - Divulgação

Publicado 06/08/2021 11:38

Rio - Fiscais do Procon Carioca, órgão vinculado à Secretaria Especial de Cidadania, realizaram a operação Dia dos Pais, na quinta-feira (5), em churrascarias da Barra da Tijuca, na Zona Oeste, e Zona Sul da cidade. Durante a ação, os agentes estiveram em seis estabelecimentos e quatro foram notificados por irregularidades. As equipes encontraram alimentos impróprios para o consumo, com validade vencida, além de problemas de higiene.

Na Barra da Tijuca, o Mocellin Steak, localizado na Avenida Armando Lombardi, foi notificado em razão da ausência de telas de proteção nos ralos da cozinha e da área de armazenamento.

No mesmo bairro, para a Tourão Churrascaria, na Praça São Perpétuo, a notificação foi em razão da ausência de telas de proteção nos ralos, lixeiras sem pedal e produtos fora da validade: 5kg de alimentos no total - pimenta calabresa, pimenta do reino, torradas e carne moída.

No Rio Brasa Churrascaria, que fica na Avenida Ayrton Senna, os fiscais encontraram as mesmas irregularidades, o que levou ao descarte de 30kg de alimentos, como molho de tomate, manteiga, nhoque, carpaccio, peito de frango, galeto, molho à campanha, vinagre, azeite, pimenta, shoyu, óleo de gergelim, batata chips, leite condensado, páprica, ameixa, farofa, bacon e cobertura de sorvete.

Em Botafogo, a Churrascaria Cruzeiro do Sul, também, foi notificada pela ausência de telas de proteção nos ralos e portas, lixeiras sem pedal, alimentos com acondicionamento inadequado ou fora da validade, totalizando descarte de 68,6kg, entre carne bovina, farofa e molhos. Além disso, a equipe identificou ausência de Certificado do Corpo de Bombeiros, do Certificado de Potabilidade da Água e do Certificado de Dedetização.

Nas churrascarias Fogo de Chão, em Botafogo e Assador, no Aterro, não foram encontradas irregularidades.

“As equipes do PROCON Carioca atuam sempre em busca de levar ao consumidor a melhor qualidade”, afirma o secretário Renato Moura.

