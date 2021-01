Churrascaria do Português, em Duque de Caxias Divulgação

Publicado 03/01/2021 13:40 | Atualizado 03/01/2021 14:38

Duque de Caxias - Um novo conceito em churrascaria. Duque de Caxias possui agora a primeira churrascaria com fogo de chão. A Churrascaria do Português fica no bairro Engenho do Porto e tem como um dos carros-chefe a costela bovina. O prato fica 12 horas assando, deixando a carne macia e suculenta.

O proprietário da casa, Rafael, conhecido como português, começou vendendo no portão de casa, depois de alguns anos, passou para uma loja física, que fica em frente ao novo endereço da churrascaria. Além do churrasco, o lugar oferece drinks exclusivos, como a caipirinha de banana nanica. A casa tem capacidade para 80 mesas, mas por causa da pandemia está oferecendo delivery, por meio do iFood.

"Durante a semana, estamos usando as precauções necessária para o funcionamento, com álcool, máscara para os funcionários, e algumas medidas para os clientes, como se servir no buffet com máscara e auxílio de luvas", afirma Rafael.

terça a domingo das 11h até 0h. O rodízio começa a partir das 16h, sendo R$ 65 por pessoa. O restaurante fica na R. Expedicionário Aquino de Araújo, 384 - Engenho do Porto, Duque de Caxias. Mais informações nas redes sociais do estabelecimento (Facebook: A Churrascaria do Português funciona dedas 11h até 0h. O rodízio começa a partir das 16h, sendo R$ 65 por pessoa. O restaurante fica na R. Expedicionário Aquino de Araújo, 384 - Engenho do Porto,. Mais informações nas redes sociais do estabelecimento (Facebook: https://www.facebook.com/churrascodoportuguesdc e Instagram: https://www.instagram.com/churrascodoportuguesdc/ ). Ou pelo Whatsapp: (21) 96881-9157.