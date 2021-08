Base Aérea de Santa Cruz - Divulgação

Publicado 06/08/2021 09:26

Rio - A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) concedeu nesta quinta-feira a Medalha Tiradentes à Base Aérea Militar de Santa Cruz, na Zona Oeste. A honraria é a maior concedida pela Casa. Segundo a Comissão Nacional da Verdade, o local foi palco de torturas e assassinatos de presos políticos durante a ditadura militar no Brasil.

O projeto de resolução é de autoria do deputado Samuel Malafaia (DEM), que alegou inestimáveis serviços prestados pela base aérea. Não há nenhuma menção ao período da ditadura militar na proposta. Deputadas do PSOL se manifestaram contra a homenagem.

"Voto contrario da Medalha Tiradentes, diploma, porque entendemos e acompanhamos os trabalhos da CNV, que revelou para o mundo e para o Brasil como a base pode ter sido usada pela ditadura militar", disse a deputada Renata Souza (PSOL).

"Sabemos que a proposição do Malafaia não tem a ver com essa questão. (...) É uma base importante, mas não podemos apagar o processo na democracia brasileira. Não queremos mais lugares de terror sendo laureados", acrescentou a também parlamentar do PSOL Mônica Francisco.