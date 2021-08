Viatura policial após batida com carro em que estavam os suspeitos - Foto: Divulgação

Viatura policial após batida com carro em que estavam os suspeitosFoto: Divulgação

Publicado 06/08/2021 08:55

Rio - Três criminosos trocaram tiros com policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo), na noite desta quinta-feira, na BR-101. Os agentes realizavam policiamento na via quando, na altura da Manilha, avistaram um veículo suspeito. Durante a tentativa de abordagem, o motorista colidiu com a viatura e os ocupantes atiraram contra os policiais.

Na ação, uma réplica de fuzil AK 47 e quatro telefones foram apreendidos. Todos os criminosos conseguiram fugir. Não houve registro de feridos. A ocorrência foi apresentada na 73ª DP

