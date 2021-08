Cabo da PM é morto a tiros na Avenida Brasil - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Cabo da PM é morto a tiros na Avenida BrasilReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 06/08/2021 08:16 | Atualizado 06/08/2021 14:45

Rio - Um cabo da Polícia Militar foi encontrado morto, com marcas de tiros, nesta sexta-feira, dentro do seu carro, na Avenida Brasil, na pista sentido Centro do Rio, no bairro de Vigário Geral, Zona Norte do Rio. De acordo com a corporação, Anderson Campos da Silva, de 39 anos, seguia para o trabalho quando foi vítima do crime.

fotogaleria

Publicidade

Equipes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) isolaram a área e a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) realizou uma perícia no local. Testemunhas serão ouvidas e os agentes estão em diligências para esclarecer os fatos.



O cabo Campos Silva estava na corporação desde 2012 e era lotado Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Mangueira. A PM lamentou o ocorrido e disse que até o momento, não há informações sobre seu sepultamento.