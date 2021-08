Homem morre após assalto a banco no Humaitá, Zona Sul do Rio - Marcos Porto/ Agência O DIA

Homem morre após assalto a banco no Humaitá, Zona Sul do RioMarcos Porto/ Agência O DIA

Publicado 05/08/2021 14:04 | Atualizado 05/08/2021 15:31

Rio - Um assalto na saída de um banco no Humaitá, Zona Sul do Rio, provocou um tiroteio e a morte de um dos suspeitos no início da tarde desta quinta-feira. Um homem sofreu uma tentativa de roubo ao sair da agência bancária e reagiu, entrando em luta corporal com dois criminosos. Mesmo baleada, a vítima conseguiu desarmá-los e feri-los. Um dos suspeitos morreu no local. O comparsa tentou fugir, mas foi localizado pela polícia na Rua Maria Eugênia, no mesmo bairro.

"Ele reagiu, tomou a arma do bandido, atirou e levou um tiro na coxa", conta uma testemunha.

A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que uma equipe do 2ºBPM (Botafogo) foi acionada para uma ocorrência de disparos de arma de fogo na Rua Humaitá, próximo a uma agência bancária. Os dois feridos – um suspeito e a vítima – foram socorridos ao Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon. A vítima está estável. Um revólver calibre 38 foi apreendido. A ocorrência está em andamento.

Segundo relatos, havia uma fila para o lado de fora da agência, onde um dos suspeitos estava aguardando a chegada da vítima, que faria um depósito no local. "Quando chegava a vez dele (suspeito), ele passava a vez", comenta uma testemunha. A vítima foi abordada ao chegar ao banco e começou a luta corporal com disparos de arma de fogo.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada para o local e a ocorrência está em andamento.