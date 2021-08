Boletim covid-19 desta segunda-feira no estado do Rio de Janeiro - Reprodução

Publicado 02/08/2021 17:33

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta segunda-feira, 1.033.477 casos confirmados e 59.375 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 1.157 novos casos e 77 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 5,75%. Entre os casos confirmados, 963.088 pacientes se recuperaram da doença.



Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 61,0%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 35,5%. No momento, a fila de espera por um leito de UTI tem 39 pessoas e a de enfermaria está zerada.

Repescagem por idade da vacinação contra a Covid-19 será nos dias 19, 20 e 21 de agosto, no Rio

O período de três dias de repescagem vai marcar o intervalo entre o fim da vacinação dos adultos, programada para o dia 18, e o início da vacinação dos adolescentes, que começa no dia 23, a segunda-feira seguinte, com as meninas de 17 anos. Nas redes sociais, o prefeito Eduardo Paes comentou o calendário.

"Bora começar a incluir nossos adolescentes no calendário de vacinação! Dia 18 terminamos de vacinar com a primeira dose todos aqueles acima de 18 anos. Já na semana seguinte começamos nossos adolescentes. Programa de agosto todo aí para vocês! Bora vacinar!".

Para cumprir o calendário do mês, o município depende da distribuição de doses pelo Ministério da Saúde. Há previsão para a entrega de doses entre segunda (2) e terça-feira (3).