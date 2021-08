Local usado como casa de prostituição - Divulgação

Publicado 06/08/2021 08:08 | Atualizado 06/08/2021 11:05

Rio - Agentes da 21ªDP (Bonsucesso) com o apoio de policiais da 29ª DP (Madureira) resgataram uma mulher vítima de exploração sexual, nesta quinta-feira, na Zona Norte do Rio. A vítima era de Belo Horizonte, em Minas Gerais e veio para a cidade do Rio atraída por um anúncio de emprego nas redes sociais que prometia um bom salário e moradia. No entanto, ao chegar na Capital ela foi sequestrado por uma quadrilha para o município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ela foi mantida em cárcere privado por cerca de dois dias e foi obrigada a se prostituir de maneira presencial e por videochamadas.



O celular da vítima ficava sob o poder da quadrilha que só a retirava do cárcere para fazer os programas, além de ameaçá-la constantemente. Durante o período que ficou sob poder dos criminosos, ela foi estuprada e sofreu violência física pelo líder do grupo.



Durante um dos programas, o cliente percebeu que a vítima estava tremendo e muito nervosa então, perguntou o motivo, a mulher contou o que estava acontecendo e pediu para que o cliente fizesse contato com seu ex namorado, em Minas e passasse o site do grupo. Ao ser avisado sobre a situação, o ex da vítima informou à Polícia Militar de Minas que comunicou o caso à Polícia Civil do Rio de Janeiro. Ela já voltou para Minas nesta madrugada.

"A gente encaminhou ela pro hospital, lá ela tomou o coquetel de prevenção da AIDS, já que foi estuprada pelo líder do grupo. Veio um parente dela aqui para o Rio e de madrugada ela já retornou para Minas", explicou o delegado titular da unidade, Hilton Alonso.



Agentes do setor de inteligência da 21ª DP realizaram uma intensa investigação e descobriram que a casa de prostituição havia mudado de endereço naquele dia. A quadrilha utilizava um site com fotos das mulheres e divulgava o local como Duque de Caxias, mas a casa de prostituição tinha sido transferida para o bairro de Madureira, na Zona Norte do Rio. A vítima foi levada para o novo local com uma venda nos olhos.

Com o apoio de agentes da 29ªDP (Madureira), os policiais da delegacia de Bonsucesso chegaram à casa de prostituição, prenderam uma das gerentes e libertaram a vítima. A mulher identificada como Karen Lourenço de Souza de 22 anos, foi presa por organização criminosa, cárcere privado, favorecimento à prostituição e casa de prostituição. Um menor de idade foi encontrado no local como cliente durante a operação. Segundo o delegado da 21ªDP, ele prestou depoimento e a mãe precisou buscá-lo na delegacia.



Segundo o delegado titular da 21ªDP, Hilton Alonso, nas investigações realizadas antes e durante a prisão, já foram identificados outros três integrantes do grupo criminoso, inclusive o líder da quadrilha que estuprou a vítima. Todos serão indiciados.