Perseguição aconteceu na Avenida BrasilReprodução/ Google Street View

Publicado 04/08/2021 11:15

Rio - Um suspeito foi morto após uma perseguição e confronto com agentes do 16ºBPM (Olaria), nesta terça-feira. Segundo a Polícia Militar, os PMs foram alertados sobre três homens que estariam roubando na Avenida Brasil, nas imediações do Shopping Via Brasil, na Zona Norte do Rio. Os policiais foram verificar e viram os suspeitos roubando um carro. Ainda de acordo com a corporação, ao serem abordados, os homens fugiram.

Durante a fuga os suspeitos colidiram com a mureta da Avenida Brasil. Dois foram detidos e terceiro foi baleado e morreu no local. Duas armas falsas foram apreendidas e a Delegacia de Homicídios da Capital foi acionada.