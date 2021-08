Detran-RJ disponibiliza 6,9 mil vagas em mutirão neste sábado - Divulgação / Detran-RJ

Detran-RJ disponibiliza 6,9 mil vagas em mutirão neste sábadoDivulgação / Detran-RJ

Publicado 04/08/2021 11:07

Rio - O Detran-RJ promove, neste sábado, o 36º mutirão desde o início da pandemia. Serão oferecidas 6,9 mil vagas para serviços de veículos, identificação civil e habilitação, em 121 unidades distribuídas em todas as regiões do Estado do Rio. Para evitar aglomerações, o atendimento será apenas mediante agendamento prévio.

Para ser atendido, o usuário deve marcar os serviços pelo site do Detran ( www.detran.rj.gov.br ) ou pelo teleatendimento, nos números (21) 3460-4040, 3460-4041 ou 3460-4042, das 6h às 21h. As vagas serão disponibilizadas a partir desta quarta-feira.

Publicidade

“Mesmo com as medidas de distanciamento, disponibilizamos, diariamente, cerca de 33 mil vagas para os diversos serviços oferecidos pelo departamento. Além disso, desde o início da pandemia, já realizamos 35 mutirões aos sábados, com mais de 160 mil usuários atendidos”, detalha o presidente do Detran.RJ, Adolfo Konder.



Para realizar os serviços de veículos, como transferência de propriedade, 2ª via de CRV, alteração de características, mudança de cor, transformação de combustível, baixa e inclusão de alienação, alteração de nome/razão social, inclusão de ANTT, blindagem e intenção de venda, os postos disponíveis para agendamento são: Infraero, Nova Iguaçu, Reduc, Haddock Lobo, Nilópolis, Mesquita, Valença, Cordeiro, Volta Redonda, Barra Mansa, Vassouras, Bom Jesus do Itabapoana, Macuco, Resende e Miguel Pereira. O atendimento será das 8h às 13h.



Os serviços de habilitação, como primeira habilitação, renovação de CNH, mudança ou adição de categoria, alteração de dados ou troca da permissão para dirigir (PPD) para a carteira definitiva, serão disponibilizados das 10h às 16h, nos seguintes postos: Angra dos Reis, Araruama, Barra da Tijuca (Aerotown), Barra do Piraí, Belford Roxo, Bom Jesus do Itabapoana, Cantagalo, Ceasa, Copacabana, Duas Barras, Guadalupe, Ilha do Governador, Itaboraí, Itaocara, Jacarepaguá (Rio Shopping), Macaé, Magé, Maré, Niterói (Fonseca), Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Paracambi, Parque Maré, Paty do Alferes, Petrópolis, Resende, Rio Bonito, Rio das Ostras, São Francisco do Itabapoana, São Gonçalo (Rocha), São João de Meriti, São Pedro da Aldeia, Sede (Centro do Rio), Sulacap, Teresópolis, Três Rios, Vaz Lobo, Volta Redonda e West Shopping (Campo Grande).



Para quem precisa realizar os serviços de identificação civil, o departamento disponibilizou os seguintes postos: Américas Shopping, Angra dos Reis, Araruama, Aperibé, Armação de Búzios, Barra Mansa, Belford Roxo, Bom Jesus do Itabapoana, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Campos (Shopping Estrada), Casimiro de Abreu, Center shopping, Comendador Levy Gasparian, Cordeiro, Duas Barras, Francisco Bicalho, Gávea, Guapimirim, Ilha do Governador, Itaboraí Plaza, Itaguaí Shopping Mix, Italva, Itaocara, Japeri, Largo do Machado, Magé, Mangaratiba, Maricá, Méier, Mendes, São Gonçalo (Neves), Nilópolis, Niterói, Niterói Shopping, Nova Iguaçu, Parque Maré (Nova Holanda), Paraíba do Sul, Paraty, Parque Shopping Sulacap, Petrópolis, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Queimados, Quissamã, Rio Bonito, Rio Claro, Rio das Flores, Rio Shopping, Santo Antônio de Pádua, Santa Cruz (Cesarão), Sapucaia, Saquarema, Sede (Centro do Rio), Shopping Aerotown, Shopping da Penha, Shopping Estação Itaipava, Shopping Iguatemi, Shopping Jardim Guadalupe, Shopping Via Brasil, Sumidouro, Trajano de Moraes, USD Ceasa, USD Três Rios, Vaz Lobo e West Shopping. O atendimento será das 8h às 16h, com exceção dos shoppings, que abrem às 10h.



Para solicitação das carteiras SEAP, os postos disponíveis são: Araruama, Belford Roxo, Campos dos Goytacazes, Campos dos Goytacazes (Shopping Estrada), Center Shopping, Ilha do Governador, Itaboraí Plaza, Largo do Machado, Méier, São Gonçalo (Neves), Nilópolis, Niterói, Niterói Shopping, Nova Iguaçu, Parque Shopping Sulacap, Petrópolis, Queimados, Sede (Centro do Rio), Shopping Iguatemi, Shopping Jardim Guadalupe, Shopping Via Brasil e Vaz Lobo.