Detran fará serviços de identificação civil em mutirão neste sábado. - Divulgação

Detran fará serviços de identificação civil em mutirão neste sábado.Divulgação

Publicado 29/07/2021 23:04

O Departamento de Trânsito do Rio de Janeiro promoverá um mutirão de serviços no próximo sábado (31) com o intuito de reduzir a demanda de pedidos que se acumulou nos últimos meses em função da pandemia. A sede do órgão em Nova Iguaçu também estará aberta para atender a população prestando serviços de emissão de documento de identidade e carteira da SEAP. Serviços relativos a veículos ou habilitação não serão feitos na unidade, sendo necessário que os interessados procurem outro posto de atendimento.

Serão milhares de vagas para atendimento. Para evitar aglomeração, os postos só atenderão quem fizer o agendamento prévio, que pode ser realizado no site do Detran (www.detran.rj.gov.br) ou pelo teleatendimento, nos números (21) 3460-4040, 3460-4041 ou 3460-4042, das 6h às 21h. O órgão pede aos usuários que, na impossibilidade de comparecer, desmarquem o atendimento com antecedência, para evitar que as vagas sejam desperdiçadas e permitir que outras pessoas sejam atendidas

Publicidade

No posto de Nova Iguaçu, o atendimento será feito das 8h às 16h. O Detran.RJ reforça que é preciso respeitar o horário agendado, sem antecipação ou atrasos, para que não ocorram filas e aglomerações. Além disso, o departamento pede a colaboração dos usuários para que não levem acompanhantes aos postos. Além disso, só terá acesso ao local quem estiver usando máscara. Dentro das unidades serão obedecidos todos os protocolos sanitários e haverá totens com álcool em gel para higienização.