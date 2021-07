Doadores devem comparecer à unidade durante a semana, entre as 7h30 e 12h30. - Divulgação

Publicado 28/07/2021 18:30

Com seu estoque de bolsas de sangue em nível considerado crítico, o Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) fez um apelo para que a população compareça ao local para realizar a doação e ajudar a unidade. Com uma capacidade para atender até 40 doações de sangue por dia, o hospital tem registrado uma média de 15 doadores por dia nos últimos meses. Mensalmente, são necessárias 600 bolsas por mês para manter o estoque abastecido, porém, o registro atual é de cerca de 350 doações.

De acordo com a unidade hospitalar, a queda no volume de doações aumentou especificamente no período da pandemia. Por ser uma das únicas emergências na Baixada Fluminense, referência em trauma e casos de alta complexidade, com pacientes que muitas das vezes necessitam de transfusão, o HGNI precisa garantir as reservas sanguíneas para manter a assistência.

De acordo com a administração do hospital, quem estiver querendo doar sangue e está com receio de comparecer à unidade, pode ir sem receio. O hemonúcleo vem seguindo um rígido protocolo sanitário neste período, com o uso de máscara, álcool gel, higienização das mãos ao entrar e deixar a unidade e o distanciamento social, tudo para dar segurança ao doador e aos funcionários.

Para ser um doador, é preciso ter entre 18 e 69 anos, sendo que os maiores de 60 anos precisam ser doadores de sangue com regularidade. É necessário estar bem de saúde, pesar mais de 50 quilos e levar documento de identidade original com foto. Pessoas que foram vacinadas contra a Covid-19 devem aguardar sete dias, enquanto aquelas que foram acometidas pela doença precisam esperar 30 dias. Imunizados contra a gripe poderão fazer a doação após 24h.

Os interessados em doar podem comparecer no banco de sangue de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h30. Não é preciso estar em jejum, mas não poderá doar quem ingeriu comida gordurosa nas últimas quatro horas ou bebida alcoólica no dia anterior. Menores de 16 e 17 anos precisam de autorização dos pais ou responsáveis que pode ser preenchida no site do Hemorio.