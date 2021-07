Clinica Odontológica foi interditada devido a diversas irregularidades. - Reprodução de Internet

A Polícia Civil interditou, nesta terça-feira, uma clínica odontológica em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Profissionais atuavam no local sem o devido registro médico. Além disso, produtos utilizados no tratamento dos pacientes estavam sendo armazenados mesmo estando com a data de validade vencida. O local também não possuía o devido alvará de funcionamento.

A ação ocorreu com auxílio da Vigilância Sanitária e do Conselho Regional de Odontologia (CRO-RJ). Cinco pessoas foram conduzidas para a Delegacia do Consumidor, na zona norte do Rio. De acordo com o CRO-RJ, todos são cirurgiões-dentistas são de outros estados, que não possuem inscrição autorizando o exercício da profissão no Rio de Janeiro. Eles trabalhavam das 8h às 19h e recebiam cerca de 2% de cada procedimento.

Os detidos prestaram depoimento e foram liberados posteriormente. Eles responderão por exercício ilegal da profissão. Em nota, o Conselho de Odontologia reforçou a necessidade de valorização dos profissionais dentistas.

“Mais uma vez, por meio do seu Setor de Fiscalização, o CRO-RJ realiza sua função primária, a fiscalização do exercício regular da profissão, elevando o nível da Odontologia Fluminense e preservando a sociedade”.