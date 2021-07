Prefeitura de Nova Iguaçu está com inscrições do EJA abertas até agosto. - Divulgação

Publicado 27/07/2021 18:03 | Atualizado 27/07/2021 19:41

Moradores de Nova Iguaçu que tenham mais de 15 anos e que desejam retomar os estudos tem uma nova oportunidade à disposição. A Prefeitura do município da Baixada Fluminense retomou nesta terça-feira as inscrições para vagas da Educação de Jovens e Adultos (EJA) para o segundo semestre deste ano. O processo está aberto até o próximo dia 10 de agosto e conta com um número limitado de vagas.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação de Nova Iguaçu (SEMED), das 143 unidades escolares da cidade, 20 oferecem a Educação para Jovens e Adultos. Quem estiver interessado deve procurar exclusivamente uma das unidades que possua o programa. O atendimento está sendo feito às terças e quintas, no horário das 9h às 15h.

É preciso levar os originais a uma cópia dos seguintes documentos: carteira de identidade com foto, CPF, comprovante de residência e declaração ou histórico escolar; além disso são necessárias duas fotos 3×4, comprovante do tipo sanguíneo, uma pasta modelo 17 e o cartão do SUS.

Ao contrário do calendário comum do ensino regular, a educação de Jovens e Adultos possui um calendário especial. A cada seis meses, o aluno completa uma fase, o equivalente a um ano de escolaridade no Ensino Fundamental. Além disso, as aulas acontecem no turno da noite, o que possibilita estudar a quem trabalha ao longo do dia.

Abaixo, as escolas que oferecem a EJA em Nova Iguaçu:

Jardim Tropical – E.M. Professor Amazor Vieira Borges

Centro – E.M. Professor Emílio Luiz Pedroso Araújo

Centro – E.M. Monteiro Lobato

Posse – E.M. Dr. Orlando Mello

Cerâmica – E.M. Estanislau Ribeiro do Amaral

Jardim Roma – E.M. Professora Iramar da Costa Lima Miguel

Cacuia – E.M. Souza e Melo

Cabuçu – E.M. Abílio Ribeiro

Cabuçu – E.M. Darcílio Ayres Raunheitti

Parque Boaventura – E. M. Alfredo Pereira de Magalhães

Austin – E. M. Professora Enilza Barros dos Santos Chiconelli

Austin – E. M. Governador Leonel de Moura Brizola

Austin – E. M. Walfredo da Silva Lessa

Santa Rita – E. M. Marcílio Dias

Vila de Cava – E.M. Professora Irene da Silva Oliveira

Miguel Couto – E. M. Janir Clementino Pereira

Miguel Couto – E.M. Professor Ruy Afrânio Peixoto

Cobrex – E. M. Herbert Moses

Marapicu – CIEP 360 Professora Iara Simão Vieira

Prados Verdes – CIEP 187 Benedito Laranjeiras