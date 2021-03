Rosemcler Costa da Silva serve Janete de Oliveira Rogerio Santana / Governo do Estado do Rio / Divulgação

Um programa social e uma história de sucesso. Esta é a relação entre Rosencler Costa, de 39 anos, e o Programa RJ Alimenta, do Governo do Estado do Rio de Janeiro. "Eu era um beneficiário, me alimentava por aqui de graça. Hoje, trabalho para o programa. Um dia me serviram e hoje sirvo as pessoas. É uma maneira de retribuir tudo o que recebi. Sou grato", agradece o auxiliar de serviços alimentícios.

Graças ao trabalho de Rosencler e de outros colaboradores, em março, o RJ Alimenta bateu a marca de mais de 1,2 milhão de refeições distribuídas, desde agosto de 2020, nos polos de Nova Iguaçu, Duque de Caxias e da Central do Brasil.

"A comida aqui é de primeira qualidade. Venho todo dia. O programa me ajuda muito", conta Janete Oliveira, dona de casa e beneficiária do projeto.

O programa, que atende a população que mais sofre com os impactos da pandemia, oferece 6 mil refeições diárias - café da manhã, almoço e jantar. A iniciativa conta com a colaboração de assistentes sociais, educadores e nutricionistas do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional para auxiliar os usuários e garantir a qualidade e a devida entrega dos alimentos.

Segundo pesquisa realizada pela Fundação Leão Xlll, do total de pessoas que buscam pelas refeições do programa, 77,3% afirmam ter outro local para almoçar, enquanto 22,7% não têm. Outro dado importante é a situação dessas pessoas: 54,2% se apresentam como pessoas em situação de vulnerabilidade, enquanto 45,8% estão em situação de rua.

O RJ Alimenta é uma parceria entre a Fundação Leão Xlll e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Os endereços das unidades são: Avenida Governador Roberto Silveira 950, Nova Iguaçu; Rua Frei Fidélis 501, Duque de Caxias; e Avenida Presidente Vargas 1261, Centro do Rio.

As refeições são servidas de segunda-feira a domingo, das 7h às 9h (café da manhã), das 12h às 14h (almoço), e das 17h às 19h (jantar), em todas as unidades.