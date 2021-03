Por O Dia

Publicado 03/03/2021 00:00

Moda nunca sai de moda! Hoje e amanhã, sempre das 15h às 18h, o curso Design de Moda da Unigranrio volta a produzir palestras presenciais neste início de semestre, totalmente gratuitas, que serão ministradas por professores desse curso.

No primeiro dia, será a vez da conferência Laboratório de criação, que detalhará sobre processos de pesquisa, transformação de ideias através de imagens, painel semântico (moodboard), cartela de cores e criação de looks. Quem vai apresentar esse encontro é Rita Quintanilha, coordenadora do curso Design de Moda.

Amanhã, o bate-papo terá um novo tema: Consultoria de imagem. O encontro vai mostrar como identificar o estilo, tipo físico, coloração pessoal e montagem de armário cápsula. Neste caso, o apresentador dos debates será Elias Dias, um dos professores da universidade da Baixada Fluminense.

Devido à pandemia do novo coronavírus, as vagas parar participar das palestras serão limitadas. Por isso, é preciso entrar em contato através do e-mail [email protected] e solicitar inscrição. Os encontros acontecem na Rua Professor José de Souza Herdy 1.160, no bairro 25 de Agosto, Ateliê de Costura, sala B 105, Duque de Caxias.