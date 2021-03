Por O Dia

Publicado 05/03/2021 14:37

Duque de Caxias - Mudanças internas na direção de um colégio provocam a substituição de um professor de história do ensino médio. Humberto Arthur Emílio Ernesto Baptista assume o cargo e está diante de sua primeira e inesquecível aula inaugural. Esse é apenas o ponto de partida para uma série de questionamentos sociais e morais apresentado pelo personagem título e que tem como pano de fundo o cenário atual da educação brasileira. “O Substituto” fará curtíssima temporada com transmissão a partir de gravações inéditas realizadas nas cidades de Duque de Caxias, Niterói e Campos dos Goytacazes.



Serão apenas 9 sessões que acontecerão de 12 a 28 de março pelo YouTube da Documental Cia, de Sexta a Domingo às 20h. E todos os domingos após a última sessão de cada cidade haverá uma conversa com o ator Alexandre Lino pelo instagram da peça: @substitutoapeca.

Alexandre Lino fará gravações inéditas da aclamada peça O Substituto em Duque de Caxias Divulgação

Para realização dessa temporada a Documental Cia se une em uma parceria inédita com Grupos Artísticos locais. Em Niterói com a OST – na Oficina Social de Teatro, Duque de Caxias com a( 19, 20 e 21 de março), e em Campos dos Goytacazes junta-se ao Grupo Nós do Teatro. Um encontro para troca de experiências e com o propósito de fomentar o intercâmbio entre coletivos de pesquisa teatral espalhados pelo Estado.reúne pela segunda vez o trio Maria Maya, Alexandre Lino e Daniel Porto em uma nova investigação pelo teatro documental. Depois de apresentarem com sucesso de crítica de público a peça sobre a travesti Lady Christiny; diretora, ator e autor se encontram oportunamente para falarem sobre temas atuais da sociedade, incluindo questões que dividem opiniões. Sozinho no palco, Alexandre Lino nas sessões presenciais contava com a participação do público como seus alunos durante a aula espetáculo. Dessa vez se aventura no formato (ECAD) de aulas virtuais em respeito aos protocolos de segurança.O SUBSTITUTO tem o patrocínio do, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc.Humberto Arthur Emílio Ernesto Baptista é o professor substituto da escola. O novo professor precisa chegar ao instituto para apresentar as novas diretrizes educacionais que a escola pede, através dos pais dos alunos e da nova secretária de educação. A partir da coleta de discursos reais, transformação da oralidade em documento, a peça propõe um jogo cênico para a plateia se relacionar como aluno numa sala de aula nos moldes do novo modelo de ensino.SERVIÇO - O SUBSTITUTOEVENTO GRATUITO!TEMPORADA: 12 a 28 de MARÇO.Gravações inéditas em Duque de Caxias, nos dias 19, 20 e 21 de marçoSextas, Sábados e Domingos às 20h.Duração – 50 minClassificação indicativa – 14 anosTRANSMISSÃO PELO YouTube da Documental Ciahttps://www.youtube.com/channel/UCw9demHsO-Tu0ZaGkVZyKHA