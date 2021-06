Braskem doa kits de limpeza para comunidades de Caxias. A distribuição é feita de casa em casa - Divulgação

Braskem doa kits de limpeza para comunidades de Caxias. A distribuição é feita de casa em casaDivulgação

Por O Dia

Publicado 02/06/2021 19:48

Duque de Caxias - Nove instituições situadas nas proximidades do Polo Petroquímico de Campos Elísios serão beneficiadas pela entrega de cerca de 12,8 mil kits de cestas básicas e a outra em kits de higiene. A iniciativa visa diminuir os impactos provocados pela Covid-19 nas famílias mais necessitadas.

Segundo Sylvia Tabarin, coordenadora de Relações Institucionais da Braskem, mais de 25,7 mil pessoas serão favorecidas, entre maio e junho, com a ação da companhia.

“Infelizmente a pandemia da covid-19 segue ativa, impactando nosso cotidiano e interferindo diretamente na situação socioeconômica da população. Temos um papel importante de contribuir pela melhoria da qualidade de vida das pessoas, em especial, às famílias que estão no entorno das nossas instalações. Acreditamos que ações como essa devem ser intensificadas em momentos sensíveis e de crise”, afirma.



