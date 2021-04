Famílias estão deixando suas casas em Maceió Reprodução / Internet

Por O Dia

Publicado 29/04/2021 23:07

Rio – A cidade de Maceió, capital do Alagoas, vem sofrendo um fenômeno geológico que provoca o afundamento do solo. Esse fenômeno está afetando alguns bairros da região, provocando bolsões nas ruas e destruindo alicerces dos imóveis, com isso os moradores estão sendo obrigados a deixarem suas casas.

A causa do fenômeno, segundo um estudo do Serviço Geológico do Brasil, são fissuras no subsolo da região provocadas pela mineração de sal-gema, substância usada na produção de materiais de construção. A mineradora Braskem é a responsável por extrair o minério dos arredores da cidade por décadas e o afundamento é consequência de problemas na selagem dos poços explorados.

Nas redes sociais, um morador da cidade, o influenciador digital Alvaro, começou uma campanha para pedir ajudar a dar visibilidade ao problema de Maceió e atingiu os assuntos mais comentados do dia, no Twitter. No vídeo, ele conta a história do que estão acontecendo no bairro de Bebedouro e mostra imagens do local. Confira:

Que tristeza!!!



MACEIÓ TA AFUNDANDO



pic.twitter.com/LjWefVp3t7 — Mc Rebecca #ToPreocupada (@mcrebecca) April 29, 2021

Pra quem tá por fora desse negócio de "MACEIÓ TA AFUNDANDO" basicamente o solo de lá tem bolsões de sal gema de alto teor de pureza, a Braskem extraindo esse sal ficam BURACOS tipo túneis no solo que pode do nada abrir e ceder, tipo o que aconteceu na Bahia pic.twitter.com/dNg4zB7LgD — Nathalia (@venlafaxina150) April 29, 2021

