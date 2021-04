Búzios inicia processo para compra de vacinas contra Covid-19 Prefeitura de Búzios

Por Juarez Volotão

Publicado 30/04/2021 13:44

Búzios - O Prefeito do município de Búzios, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, Alexandre Martins, encaminhou nesta quinta-feira (29) à Câmara dos Vereadores da cidade, em caráter de urgência, um projeto de lei solicitando permissão para o Poder Executivo remanejar a quantia de R$ 7 milhões para que o governo consiga efetivar, e pagar, o valor dos R$ 200,00 mensal do 'Valecard', auxílio instituído para auxiliar e ajudar os alunos da rede municipal de ensino de Armação dos Búzios.

Segundo a Prefeitura, até o último pagamento do 'Valecard' haviam 8.081 alunos e estudantes da rede pública da Educação cadastrados no programa, porém, com as novas matrículas concluídas, mais 900 alunos ingressaram na rede de ensino municipal de Búzios. De acordo com os dados que recebemos, atualmente, com essa atualização das novas matrículas, cerca de 9.000 alunos esperam receber esse auxílio e recurso, que acaba ajudando e contribuindo na renda das famílias buzianas.

Ainda segundo informações obtidas pelo Dia, o valor mensal do 'Valecard' será de R$ 1,8 milhões (um milhão e oitoscentos mil reais) mensais. O projeto de lei, de suma importância para as famílias buzianas, principalmente neste período de pandemia do coronavírus, desemprego e economia fragilizada, deverá ser colocada em pauta neste sábado, dia 1 de maio, em sessão extraordinária, convocada pelo Presidente da Câmara, o Vereador Rafael Aguiar, em regime de urgência.

Nesta sessão de sábado está pautada ainda a eleição da nova presidência e da mesa diretora da Casa Legislativa para o próximo biênio.