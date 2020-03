Parte da Estação Recreio Shopping do BRT é fechada após afundamento de pista

Rio - Parta da estação Recreio Shopping, na Zona Oeste, do BRT Transoeste, foi fechada na manhã desta sexta-feira por conta do afundamento da pista no sentido Alvorada. Segundo a concessionária, o problema se agravou por conta das chuvas que atingiram o Rio no último fim de semana.

Com o fechamento parcial, os serviços expressos que fazem parada na estação estão realizando o embarque e desembarque de passageiros no módulo parador do Recreio Shopping.A concessionária alega que as fortes chuvas que atingiram o Rio nos últimos dias causaram impactos nas condições das pistas exclusivas do BRT. "Os buracos nas pistas, principalmente nos corredores Transcarioca e Transoeste, aumentaram de tamanho, o que reflete diretamente nos intervalos", disse em nota.Nesta quinta-feira, a estação Curral Falso, no sentido Alvorada, em Santa Cruz, também na Zona Oeste, também foi interditada devido as más condições do corredor exclusivo do BRT após o temporal . Os ônibus estão circulando pela pista comum neste trecho, e que os passageiros que seguem em direção a Barra da Tijuca devem optar pela estação Cajueiros.