Estação Curral Falso é interditada devido más condições nas pistas

Má condição da pista exclusiva impede circulação do BRT no sentido Alvorada - Divulgação / BRT Rio - A estação Curral Falso, no sentido Alvorada, em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio está interditada devido as más condições do corredor exclusivo do BRT. A empresa informou que a estação foi fechada por volta das 7h40 e que os ônibus estão circulando pela pista comum neste trecho, e que os passageiros que seguem em direção a Barra da Tijuca devem optar pela estação Cajueiros.

Segundo a concessionária, as fortes chuvas desta semana, na cidade afetaram as condições das pistas exclusivas dos três corredores do BRT, que já estavam em condições ruins. A empresa afirmou que as faixas da Transoeste e Transcarioca foram as mais afetadas e que os buracos e rachaduras no asfalto prejudicam os equipamentos e causam riscos de acidente. Os problemas mais recorrentes são com pneus, rodas, suspensão dos veículos, caixa de marcha e o reservatório do óleo de motor. Ainda de acordo com eles, os articulados duram apenas cinco anos, enquanto são projetados para durar 20.