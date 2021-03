A intenção é que os municípios não precisem desembolsar recursos próprios para a compra das vacinas Imagem Internet

Publicado 04/03/2021 12:13 | Atualizado 04/03/2021 12:15

Duque de Caxias - O município da Baixada Fluminense vai ampliar, a partir desta sexta-feira, 05, a vacinação contra a Covid-19. Segundo cronograma divulgado pela Prefeitura de Duque de Caxias será aplicada a primeira dose da vacina para pessoas de 60 anos ou mais no município. A vacinação ampliada para o grupo etário de 60 anos ou mais terá início a partir das 7 horas da manhã, em nove pontos de vacinação instalados no distrito de Xerém. A Prefeitura ressalta que os idosos de 80 anos ou mais que ainda não receberam a primeira dose, também serão contemplados nessa vacinação.

A administração municipal não divulgou quantas doses tem disponível para a aplicação desta sexta-feira.

A vacinação desta sexta-feira (5) acontece em tendas instaladas nas praças de oito localidades do distrito de Xerém e em sistema drive thru na Praça da Mantiquira. São estes os locais de vacinação:

- Praça da Mantiquira (EM SISTEMA DRIVE THRU)

- Praça de Xerém

- Praça do Amapá

- Praça do Capivari

- Praça da Vila Santa Alice

- Praça da Vila dos Blocos

- Praça da Vila Canaã

- Praça do Santo Antônio

- Praça do Jardim Olimpo

Em números



Até o momento, mais de 22 mil pessoas receberam a primeira dose das vacinas Coronavac e Astrazeneca em Duque de Caxias, contemplando os grupos de profissionais de saúde, idosos acamados, residentes em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI), trabalhadores de 60 anos ou mais da rede municipal de Educação (SME) e idosos de 80 anos ou mais. Quanto a aplicação da segunda dose, os números atualizados registram que 5.589 profissionais de saúde das redes pública e privada, já receberam a segunda dose da vacina Coronavac. Também receberam a segunda dose da Coronavac, 524 idosos abrigados e trabalhadores das Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) do município.

Nesta quinta-feira (4), a Prefeitura está vacinando com a segunda dose da Coronavac, os idosos de 80 anos ou mais que reberam a primeira dose no início do mês de fevereiro.