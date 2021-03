Concurso do TCE-RJ é para o cargo de analista de controle externo Reprodução internet

Publicado 03/03/2021 14:32

Duque de Caxias - O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro deu parecer favorável com ressalvas para as contas da Prefeitura de Duque de Caxias, referente as contas da administração financeira do município em 2018. O documento foi entregue ao presidente da Câmara Municipal, Celso do Alba (MDB), e lido durante sessão plenária nesta terça-feira, 2. Os vereadores têm até 60 dias para também votar a prestação de contas do governo.

O TCE/RJ enviou ainda o ofício 3.729/2021 comunicando que durante sessão plenária telepresencial em 10 de fevereiro deste ano, decidiu por unanimidade, pela emissão do parecer prévio favorável com ressalva, comunicação, regularidade, quitação, ciência e arquivamento nos termos do voto da conselheira Willeman, sobre as contas de Ordenadores de Despesas de Duque de Caxias, referentes ao exercício de 2006.

O processo de nº 218.296-1/2020, também do TCE/RJ, refere-se ao encaminhamento do parecer prévio favorável à aprovação das contas do Governo do Município de Duque de Caxias relativas ao ano de 2019 do mandato do prefeito Washington Reis, com ressalvas, determinações e recomendação.