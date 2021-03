Governo entrega de títulos de propriedade de casas em Duque de Caxias Rogerio Santana/GOV RJ

Publicado 05/03/2021 12:58

Duque de Caxias - O Governo do Estado do Rio de Janeiro entregou títulos de propriedade a 376 famílias que vivem nas comunidades Dom Mauro Morelli e Novo São Bento, nos bairros Pilar e São Bento, em Duque de Caxias, na noite desta quinta-feira (04/03). A ação – que fechou o terceiro dia do Governo Presente na Baixada Fluminense - é fruto de parceria entre o Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro (Iterj), autarquia vinculada à Secretaria das Cidades, e a Prefeitura de Duque de Caxias.



Uma das beneficiadas foi Marcionília de Oliveira, 77 anos, que mora há mais de 50 anos na comunidade Dom Mauro Morelli, local também conhecido como Mangue Seco.



- Estou muito feliz! Perdi meu marido muito cedo, criei sete filhos sozinha e passei muitas dificuldades. Agora, posso dizer que estou morando no meu cantinho, na minha casa. Agradeço a cada um por trazer essa felicidade – emocionou-se.

O governador em exercício Cláudio Castro enfatizou que a regularização dos imóveis significa uma garantia de cidadania.



- Estamos entregando muito mais do que um título de propriedade, estamos entregando um sonho de dignidade, de pessoas que moram aqui e construíram com muito suor suas próprias casas - destacou.



O processo de regularização nas duas comunidades começou em 2006. Equipes do Iterj realizaram levantamento físico das áreas, cadastros e pesquisas fundiárias. Todo esse material foi encaminhado à Prefeitura de Caxias.



- São processos antigos. Essas famílias aguardavam há muito tempo. Estamos trabalhando para que cada vez mais famílias recebam seus títulos de propriedade – afirmou a presidente do Iterj, Landijara Duarte, acrescentando que, na Baixada, o instituto já entregou 5.998 títulos de propriedade e há outros 18.226 em andamento.



Obra contra enchentes



Ainda em Duque de Caxias, o governador em exercício Cláudio Castro participou do lançamento das obras de canalização do Rio Roncador, em Nova Campina. Com custo aproximado de R$ 48 milhões, investidos pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea), a intervenção será feita em parceria com a prefeitura do município e faz parte do programa de combate às enchentes.



Com a limpeza e desassoreamento, a obra vai aumentar a capacidade de escoamento das águas nos dias de chuva forte evitando transbordamentos e alagamentos na região. Sobre o trecho canalizado será construído um parque linear com uma grande área de lazer.