Carga roubada é recuperada em Duque de Caxias Reprodução

Por O Dia

Publicado 05/03/2021 14:09

Duque de Caxias - Policiais militares recuperaram um caminhão com carga intacta no bairro de Parada Angélica, nesta sexta-feira, 5. Segundo informações, o material está avaliada em R$ 350 mil. Além disso, os agentes prenderam um homem com um bloqueador de sinal e um revólver.

O caso foi registrado na delegacia da região.